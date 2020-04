CONI, Malagò vuole rinviare le elezioni. Gli avvocati: "Sarebbe antidemocratico"

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha ipotizzato di spostare le elezioni per rinnovare la carica di numero uno del Comitato Olimpico al 2021 a causa della pandemia, ma è andato subito incontro a pareri decisamente negativi. Federico Tedeschini, avvocato amministrativista, chiamato a esprimersi in merito, ha dichiarato: "Il rinvio creerebbe problemi di democraticità. La soluzione più semplice potrebbe essere lo slittamento del voto di qualche mese, non certo di un anno". Gli fa eco anche l'avvocato Paolo Gallinelli, espero di diritto sportivo: "C'è una delibera della Giunta del Coni del 2018 che prevede un limite temporale di quattro anni. Rinviare di un anno sarebbe sproporzionato, inopportuno e in violazione delle norme statuali". A riportarlo è Il Corriere dello Sport.