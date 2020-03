CONI, stop allo sport fino al 3 aprile: le reazioni sui siti in Italia

Il CONI che ferma lo sport è la notizia del giorno in ambito sportivo: tutti i siti sportivi dedicano la propria apertura pomeridiana alla decisione dell'organismo presieduto da Giovanni Malagò, che dopo essersi riunito con i presidenti delle federazione degli sporti di squadra, ha preso la decisione attesa. Stop allo sport in Italia fino al 3 aprile, in attesa di un decreto governativo che possa rendere ufficiale la decisione ed estenderla anche alla Serie A. Sassuolo-Brescia rischia di essere dunque l'ultima gara di campionato per un mese circa. Di seguito le aperture dei media italici:

