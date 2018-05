Consigli: "È stato difficile calarsi nella realtà della bassa classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter: "Mi aspetto una partita difficile, contro un avversario in lotta per raggiungere un grande obiettivo ma che abbiamo battuto all'andata. Siamo una squadra fastidiosa, il nostro modo di giocare mette in difficoltà formazioni come Inter e Roma. Daremo battaglia, queste partite danno grandi stimoli: giocare a San Siro, davanti a 70000 persone, sarà fantastico. Sono gare che si preparano da sole, una bella vetrina per tutti. Noi scenderemo in campo con l'atteggiamento di chi vuol fare bene e dire la sua. Il Meazza poi per me è speciale, ci andavo da piccolo con mio padre sognando di diventare calciatore. È sempre emozionante giocarci".

Sulla stagione del Sassuolo: "È stato un anno particolare, ci sono stati tanti cambiamenti, a cominciare dal cambio di allenatore dopo tanti anni. Le cose non sono andate bene e certe annate sono difficili da raddrizzare. Bisogna fare i complimenti al mister Iachini, che ci ha dato una mano a calarci in questa nuova realtà e lo ha fatto benissimo: abbiamo lottato su ogni pallone e siamo arrivati a una salvezza sudata. In ogni caso la classifica rispecchia le aspettative di inizio stagione, è stato solo difficile superare le difficoltà di 7-8 partite".

Sulla crescita della squadra: "Dopo la partecipazione all'Europa League la gente si aspettava una conferma, ma nulla deve essere dato per scontato. noi siamo una squadra piccola e giovane, che deve lottare per la salvezza. Rogerio è cresciuto tanto, è un ragazzo serio. Vedo Mazzitelli e Sensi che fanno passi in avanti. Possono migliorare ancora tanto, la Serie A è difficile e devono imparare a prendere per mano la squadra".

Su Politano: "Ha fatto molto bene, segnando tanti gol. È stato importante per noi, come Berardi e altri. Credo sia riduttivo parlare di un singolo, tutto il gruppo si è calato bene nella realtà e abbiamo lottato su ogni pallone. L'esempio è Babacar, che è entrato domenica e rincorreva tutti. Abbiamo mostrato di avere la giusta mentalità".