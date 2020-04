Consigli: "Paradiso Sassuolo. Prima vedevo l'alta classifica, ora solo incertezze"

"A cosa pensiamo? All’incertezza. È una cosa che destabilizza mentalmente. Fateci sapere. Noi, con 3 settimane di lavoro, siamo pronti. E poi penso ai ragazzi della serie C che guadagnano poco e stanno soffrendo tanto, come i loro club". Parla così Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, a La Gazzetta dello Sport: "Vengo da Cormano, alle porte di Milano, dove in una Rsa ci sono stati 29 decessi, ho passato una parte della vita a Bergamo dove ogni persona che conosco ha qualche parente, amico o conoscente che è incappato nel virus. Tremendo".

Sassuolo sembra un piccolo paradiso.

"Lo è. Anche troppo. Club che non ti fa mancare nulla, pensi che stiamo discutendo con grande serenità dell’eventuale taglio degli stipendi. C’è un ottimo ambiente, manca solo un pubblico più numeroso. Io sono uno che vuole sentire il boato. Per i giovani è una grande vetrina, i vecchi devono trovare motivazioni. De Zerbi riesce in questo. Non siamo mai sazi. È un peccato, perché stavamo andando forte. Avevamo trovato la quadra giusta e avevamo confronti diretti con Verona e Milan. Io stavo pensando all’alta classifica".