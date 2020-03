Consiglio FIGC di oggi: iscrizione ai campionati spostata al 30 giugno 2020

All'interno del comunicato della FIGC diramato dopo la riunione dl Consiglio Federale avvenuta quest'oggi si parla anche della prossima stagione calcistica. L'iscrizione ai campionati professionistici verrà spostata al 30 giugno 2020: "Stante l'attuale situazione, anche alla luce delle auspicabili ulteriori disposizioni governative per agevolazioni fiscali e contributive, il Consiglio ha conferito delega al presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare, ed eventualmente emanare, il differimento delle scadenze per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 dal 22 al 30 giugno".