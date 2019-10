Interessante l'analisi che sul suo blog propone quest'oggi l'ex arbitro Luca Marelli, in riferimento al contatto tra Llorente e Kjaer non sanzionato dal direttore di gara Giacomelli in Napoli-Atalanta, partita finita 2-2. "E' chiaramente rigore ma ci sono altri aspetti da evidenziare", afferma Marelli che in un altro passaggio sottolinea come il direttore di gara in quella circostanza non possa non decidere: "Giacomelli non può scegliere di non giudicare. In episodi come questi è inconcepibile pensare di lasciar correre: o è fallo per la difesa oppure è calcio di rigore. Un comportamento del genere (lasciar correre perché non ci ha capito niente, tanto per dirla chiaramente) non ha senso, non ha alcun fondamento e, soprattutto, mette nei casini (scusate il francesismo) il VAR che si trova nella scomodissima situazione di dover decidere ciò che non può decidere".

