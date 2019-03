© foto di www.imagephotoagency.it

C'è il contatto tra Meret e Cristiano Ronaldo? Questo uno dei grandi temi al termine del primo tempo di Napoli-Juventus, gara che dopo 45 minuti vede i bianconeri avanti 2-0. Al 25esimo, una ingenuità di Malcuit ha permesso a CR7 di trovarsi tutto solo davanti al portiere partenopeo, che è uscito a valanga per frenare la sua corsa.

Il portoghese è costretto a saltare per evitare il contatto, ma nemmeno il replay proposto da Sky all'intervallo chiarisce se ci sia o meno stato il tocco tra il portiere e l'attaccante, dettaglio fondamentale per il colore del cartellino. Rocchi non ha esitato due volte a estrarre il rosso, una sanzione confermata anche dal VAR Irrati attraverso il silent check.