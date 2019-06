© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Mauro Icardi e spiega come in settimana ci sia stata una breve telefonata fra Beppe Marotta e Wanda Nara nella quale l'ad nerazzurro ha confermato alla moglie-agente dell'ex capitano la volontà di cedere il giocatore. Antonio Conte non lo considera parte del progetto tecnico, ma lo stesso Icardi ha già detto no a Roma e Napoli. Resta in ballo la Juventus, ma la trattativa non si annuncia affatto semplice, con l'argentino che ha tutta l'intenzione di presentarsi regolarmente al raduno in vista del ritiro di Lugano al via l'8 luglio.