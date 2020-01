© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Emre Can, centrocampista tedesco ai margini della Juventus di Maurizio Sarri. E' in programma per oggi, riporta 'Gazzetta.it', un contatto telefonico tra Andrea Agnelli e l'amministratore delegato del club tedesco Hans-Joachim Watzke.

L'ex Liverpool in queste ore spinge per il trasferimento, vuole tornare a giocare con continuità e non perdere l'Europeo con la Germania. E il Dortmund, forte della volontà del ragazzo, è pronto a presentare una prima offerta ufficiale.