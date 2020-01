© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Abbiamo sfatato un tabù importante, tornando a vincere al San Paolo". Antonio Conte, raggiunto da Inter TV, si gode il 3-1 rifilato dai nerazzurri al Napoli: "Siamo molto contenti. Avevo chiesto coraggio e dimostrazione di personalità: i ragazzi mi hanno accontentato. Abbiamo pressato molto alti. Dispiace, in vista dell'Atalanta, di perdere due giocatori importanti come Skriniar e Barella, con quest'ultimo tornava oggi in campo. Non dimentichiamo che tanti calciatori hanno alzato l'asticella nel periodo in cui vi erano tante assenze, tutti si sono sentiti all'interno del progetto. Continuiamo così, cercando di fare il nostro meglio. Oggi abbiamo vinto contro una buona squadra. Il mio record di panchine in Serie A? Ringrazio i calciatori che mi accompagnano e che mi stanno accompagnando".