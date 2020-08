Conte a meno uno dalla Juventus: "Il gap c'è ed è importante. Per me anno duro"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta contro l'Atalanta e il secondo posto in campionato. "Penso che il gap ci sia ed esista, con la Juventus. Secondo me è importante, c'è poco da dire. Dobbiamo essere intelligenti a capire, a non passare da stati depressivi a euforia eccessiva con le valutazioni. In campionato abbiamo fatto il nostro dovere, in Coppa Italia abbiamo migliorato. È stata un'annata molto dura per me, anche dal punto di vista personale, c'è da finire nel migliore dei modi".

