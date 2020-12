Conte alla vigilia del Cagliari: "Vidal ancora assente, vanno rispettati i tempi dell'infortunio"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari, mister Antonio Conte ha escluso il ritorno di Arturo Vidal tra i convocati per la gara di domani: "Arturo è ancora out. Ha ripreso a lavorare, ma ha avuto un problema muscolare e bisognerà riportarlo nelle migliori condizioni rispettando i tempi che non sono lunghi, ma richiedono pazienza", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.