Conte annuncia: "Zona rossa nei giorni festivi e pre-festivi dal 24 dicembre al 6 gennaio"

vedi letture

Il Governo ha deciso per una zona rossa nazionale per i giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio. Per gli altri giorni feriali, quindi 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio si entra in "zona arancione" ove saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni.