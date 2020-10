Conte: "Approccio feroce col Benevento. Mi diverto a vedere questa Inter"

vedi letture

Ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato del successo odierno sul Benevento: "Mi diverte vedere la squadra, nel senso positivo del termine. Portiamo avanti il progetto dello scorso anno, aumentando la qualità a livello offensivo anche se sappiamo che serva trovare maggiore equilibrio. In ogni caso faccio i complimenti ai ragazzi, cambiando 7 titolari l'idea di base non è cambiata".

Il gol in avvio ha messo la gara in discesa?

"Non la puoi mettere in discesa dopo solo un minuto. Certamente è un vantaggio, ma in generale l'approccio alla gara è stato feroce. Era importante mettere l’incontro sui giusti binari, loro sono una squadra di tutto rispetto e non andava sottovalutata. Siamo stati bravi".