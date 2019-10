Conte battuto, la Juve espugna Milano. Decide Higuain, come due anni fa

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

La Juventus vince 2-1 grazie ai gol di Dybala e Higuain. Pari momentaneo di Lautaro Martinez, a deciderla sono i cambi di Sarri e Conte

LE FORMAZIONI - Solito 3-5-2 per Antonio Conte, che dà spazio a Barella al fianco di Brozovic e Sensi, intoccabili, con D'Ambrosio che prende il posto di Candreva per una fascia più coperta rispetto al solito. Ritorna invece Alex Sandro per la Juventus, dopo il lutto famigliare, ma la rivoluzione è in avanti: Cristiano Ronaldo fa coppia con Dybala, il trequartista è Bernardeschi e non Ramsey.

BASTANO 160 SECONDI - La Juventus preme sull'acceleratore, l'Inter prova a rispondere colpo su colpo. Peccato che a poco meno di 20 secondi dal quarto minuto Pjanic imbuchi già per Dybala che, correndo sul binario, incrocia perfettamente sul secondo palo. Lo 0-1 è già realtà grazie a una giocata straordinaria della Joya, con un equilibrio rotto subito. Al nono minuto Cristiano Ronaldo, in uno contro uno, rientra sul destro e calcia più forte che può: Handanovic sarebbe battuto per la seconda volta, la traversa dice di no.

L'ERRORE DI DE LIGT - La Juventus concede spazio ai contropiedi dei padroni di casa, con Lautaro che in un paio di volte sbaglia a premiare Lukaku o Barella al posto di Sensi o Barella. Non è però l'unico a compiere errori: perché su un cross quasi innocuo, De Ligt colpisce con la mano. Rigore netto per Rocchi, qualche dubbio per chi riguarda una prima volta alla tv, ma è giusta la valutazione del direttore di gara: dopo diciotto minuti è 1-1.

AVANTI E INDIETRO - La gara è aperta, i ribaltamenti di fronte arrivano da una parte e dall'altra. La Juventus è leggermente meglio, più spigliata e più abituata a giocare partite del genere, tanto che Ronaldo prima impegna Handanovic (troppo centrale il suo tiro), poi lo buca a tre dal termine, ma Dybala è in fuorigioco per pochi centimetri, non c'è nemmeno bisogno del Var. A fine primo tempo c'è un piccolo capannello causa una caduta accentuata dell'argentino per un contatto veniale con Godin, ma al termine del primo tempo è 1-1.

MEGLIO LA JUVE - La ripresa inizia con la Juventus sempre in proiezione offensiva, a cercare la vittoria. L'Inter si chiude dietro, concede anche qualcosa, ma Handanovic in un paio di circostanze è provvidenziale, come su Dybala al decimo. L'assenza di Sensi si fa sentire, perché Vecino e Barella lavorano diversamente in mezzo al campo, senza una regia. Conte però inserisce Bastoni al posto di Godin, trovando una sorta di regista arretrato, mossa che funziona.

PALO DI VECINO - Bonucci usa il fisico e l'esperienza su Lukaku, pronto a calciare a botta sicura. Contatto al limite ma giusta la valutazione di Rocchi. L'Inter cresce, soprattutto grazie alle serpentine di Martinez, in serata di grazia. Ad andare vicino al gol è però Vecino, con una conclusione dal limite che viene deviata: Szczesny, immobile, deve ringraziare il palo esterno per il mancato raddoppio nerazzurro.

IL GUIZZO DEL CAMPIONE - La Juventus sembrerebbe assopita, quasi contenta dell'1-1, seppur sempre pericolosa. Così Pjanic fa partire l'azione in verticale, la palla finisce a Bentancur che vede Higuain, leggermente staccato da Bastoni. Il buco dell'ex difensore atalantino premia Higuain: l'argentino entra in area, arriva a due passi da Handanovic e lo fredda con un diagonale, a dieci minuti dal termine. Come due anni fa è il Pipita a risolverla, Szczesny a metterla in ghiaccio uscendo su Vecino. Il finale però non cambia: è 1-2 per la Juventus, ora prima in classifica.

INTER-JUVENTUS

Marcatori: Dybala 4', Martinez 18', Higuain 80'.

Inter (3-5-2)

Handanovic; Godin (dal 53' Bastoni), Skriniar, de Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi (dal 33' Vecino), Asamoah; Lukaku, Martinez (dall'78' Politano).

Juventus (4-3-1-2)

Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (dal 62' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (dal 62' Higuain); Dybala (dal 71' Emre Can), Ronaldo.