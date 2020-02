vedi letture

Conte, bocca cucita su Calvarese: "Non ne parlo, non mi interessa neanche"

"Dell'arbitro non parlo, non mi interessa neanche". Antonio Conte, con un filo di voce dopo una gara intensa a San Siro, per la sua Inter che ha perso l'andata delle semifinali di Coppa Italia, non parla dell'arbitro. Nonostante le discussioni accese in campo avute col fischietto Calvarese, che lo ha ammonito nel corso della sfida, ha preferito non alimentare ulteriori polemiche nel post gara.