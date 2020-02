vedi letture

Conte: "Brozovic out per un problema alla caviglia. Skriniar a casa dopo l'influenza"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara col Ludogorets, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche delle esclusioni per la gara di domani di Brozovic e Skriniar: “Brozovic non c'è perché continua ad avere problemi alla caviglia. Si è allenato a parte, deve fare un programma specifico per farlo arrivare al 100%. Poi Skriniar è rimasto a casa perché domani non avrebbe giocato, ha saltato alcuni allenamenti per influenza e ho preferito lasciarlo a Milano”.