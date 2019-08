Conte-Chelsea, non è finita. Il club si rivolge al Tribunale del Lavoro

© foto di Imago/Image Sport

Finisce al Tribunale del Lavoro la battaglia legale tra Antonio Conte e il Chelsea. Il tecnico, ricordiamo, denunciò il suo ex club per averlo esonerato a luglio 2018, reclamando gli emolumenti fino al 30 giugno 2019, scadenza naturale del suo contratto. Gli inglesi dal canto loro denunciano una serie di comportamenti ritenuti inappropriati. Su tutti l'SMS al calciatore Diego Costa dove Antonio Conte comunicava al giocatore di non rientrare più nei suoi piani. La sentenza di maggio ha dato ragione all'allenatore. Il Chelsea, però, non si dà vinto e si è rivolto al Tribunale del Lavoro.