Conte: "Chi allenerò alla prossima intervista? Domanda cattiva..."

"Chi allenerò alla prossima intervista? Domanda cattiva, preferisco non rispondere..." così Antonio Conte ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta del Chelsea contro il Barcellona per 3-0, che ha sancito l'eliminazione dei blues dalla Champions League agli ottavi di finale. Non è un mistero che il rapporto fra il tecnico e il club sia agli sgoccioli e con ogni probabilità terminerà al termine della stagione.