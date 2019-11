© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte parla anche dell'attitudine che la squadra dovrà avere nella sfida al Borussia Dortmund domani sera: "Ci difenderemo solo se il Dortmund sarà talmente bravo da metterci alle corde. Abbiamo testimoniato come per noi non esistano gare in casa o in trasferta: affrontiamo i nostri avversari sempre con l'idea di giocarcela. Chi pensa il contrario è fuori strada. Non è per questo che lavoriamo ogni settimana. Dobbiamo essere bravi, in quei momenti di sofferenza che certamente ci saranno, ad essere compatti e difendere bene, ma nella fase di possesso sappiamo cosa fare, come e quando farlo. Non ci snatureremo".

