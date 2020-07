Conte chiude la questione: "Più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Napoli: "Abbiamo affrontato una squadra forte che in questi anni è stata l'unica a dar fastidio alla Juventus. Ha una rosa di ottimi giocatori con innesti di qualità. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita. Non era semplice giocare dopo la vittoria dell'Atalanta a Parma. Eri forzato a vincere. Queste sono situazioni importanti per abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro. Oggi è arrivata una risposta bella, da squadra compatta, che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Sono veramente contento per i ragazzi".

Come si trovano le energie per giocare le prossime due gare ravvicinate? "Oggi abbiamo dovuto fare dei calcoli, siamo reduci da tantissime partite ogni tre giorni. Per la prossima avremo più riposo e anche in Europa League giocheremo dopo quattro giorni. Sono contento di poter recuperare un po' di più rispetto all'ultimo periodo. L'Atalanta è una realtà, Gasperini ha fatto un grandissimo lavoro, la rosa è forte ed è stata rinforzata. Sarà un bel test per capire dove siamo. Secondo me è bello finire con questa partita".

L'Inter ha segnato più gol e ha subito meno reti rispetto alla Juventus. "Non posso essere io a raccontare la storia dell'Inter. Ci siete voi, i giornalisti, chi vede le partite, chi porta i numeri. Capisco anche di aver creato tantissime aspettative e tante cose possono essere condizionate da questo. Magari qualcuno può pensare che come arrivo vinciamo. In passato è successo".

Forse questa situazione la cerchi per lavorare meglio? "Ma io sono sempre onesto e corretto quando parlo. Forse l'onestà da fastidio e attaccare me porta pubblicità. Non attacchi l'ultimo della banda, ma a me dispiace perché a volte sento dire delle cose che offendono la professionalità di una persona che ci mette tutto, passione in primis. Io cerco di essere un valore aggiunto".

Preferisci acquistare Messi o 4 giocatori da 50 milioni ciascuno? "Penso sia improponibile sia la prima che la seconda ipotesi (ride, ndr). Non lo so, stai parlando del calciatore più forte al mondo. In questo momento, comunque, mi tengo stretto tutti i ragazzi che mi stanno dando grandi soddisfazioni. Poi a fine stagione faremo le dovute valutazioni".

Hai visto la tv di Suning che ha promosso l'immagine del Duomo con Messi? "E' più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter".