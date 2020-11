Conte come Mourinho: zero vittorie nelle prime 3 gare di Champions. Nel 2010 fu Tripletta

vedi letture

L’Inter ha ottenuto solo tre successi nelle prime nove gare stagionali considerando tutte le competizioni: i nerazzurri non registravano così poche vittorie a questo punto della stagione dal 2016/17 con Frank de Boer in panchina (tre anche in quel caso). Questa è solamente la seconda stagione in i nerazzurri non hanno trovato il successo nelle prime tre gare stagionali nei gironi di Champions League dopo il 2009/10, edizione della competizione terminata con il trionfo della squadra allenata da José Mourinho. A riportarlo è Opta.