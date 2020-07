Conte: "Con l'Inter si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto. Attaccate me, non i giocatori"

"Di indicazioni positive arrivate da questa stagione ce ne sono tante ma per l'Inter spesso si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto e creare problematiche. Questo però fa parte del gioco, per me non c'è alcun problema basta che determinati attacchi siano indirizzati a me e non ai giocatori o al club". A dirlo, nel corso dell'intervista a 'DAZN', l'allenatore dell'Inter Antonio Conte dopo la vittoria per 6-0 contro il Brescia.

