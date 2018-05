Conte: "Concentrato sul presente, tra due settimane saprete il mio futuro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In piena corsa per la Champions, ma già certo dell'addio al Chelsea, Antonio Conte ha confermato oggi che solo a fine anno comunicherà il suo futuro: "Per ora sono molto concentrato sul presente, per fare il lavoro nel modo migliore per i giocatori e i tifosi. Il nostro lavoro non è semplice, non è facile. Ma sono totalmente concentrato sul presente. Rimangono solo due settimane e questa stagione finirà e saprete se qualcosa cambierà o meno, se mi vedrete ancora la prossima stagione e ricominceremo a speculare sul mio futuro".