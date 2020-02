vedi letture

Conte deluso: "I due gol della Lazio erano evitabilissimi. Dobbiamo essere più sereni"

"Dobbiamo fare un percorso, tanti ragazzi devono lavorare e continuare a migliorare per affrontare tutte le soluzioni nel modo migliore. A inizio ripresa sembravamo impauriti. Stiamo cercando di dare un po' fastidio in vetta alla classifica ed essere arrivati allo scontro diretto con la Lazio in questo modo ci rende orgogliosi". Parole e pensieri di Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ai microfoni di 'Sky' ha analizzato la sconfitta contro la Lazio. "La partita oggi è stata molto equilibrata, non c'è stata una squadra che ha dominato l'altra. La gara è stata sfalsata da due gol evitabilissimi. Dobbiamo migliorare e dobbiamo affrontare le situazioni con maggiore serenità".

