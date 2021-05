Conte detta le condizioni per dire sì al Real Madrid: Lukaku-Kanté per allenare le merengues

Il Real Madrid non molla Antonio Conte. I blancos sono a caccia del nuovo allenatore dopo l'addio di Zinedine Zidane e l'ex tecnico dell'Inter è uno dei profili monitorati da Florentino Perez. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte avrebbe già dettato le condizioni per poter accettare l'incarico: Kanté dovrà essere il colpo per rinforzare il centrocampo mentre in attacco l'allenatore leccese vuole arrivare a Romelu Lukaku, ma non sarà semplice convincere il club nerazzurro.