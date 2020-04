Conte, Diego Costa e l'ultima stoccata al 'comandante' che l'ha costretto all'esilio

"Per essere davvero un grande allenatore, Antonio Conte dovrebbe cambiare qualcosa a livello umano e nel modo di allenare. È una persona diffidente. In un club come il Real Madrid non durerebbe una stagione". Diego Costa, uno dei migliori centravanti degli ultimi dieci anni, a un certo punto ha fatto i conti con l'intransigenza. In altre parole, ha sperimentato da attore protagonista chi è Antonio Conte, scoprendone le caratteristiche umane e professionali che poi sempre alle prime sono collegate. Il tecnico di Lecce si è fatto conoscere in questi lunghi anni da calciatore e in questi (in fondo ancora) pochi da allenatore. Anche se non appieno. Di sicuro c'è che Antonio Conte è capace tanto di elevare un suo calciatore fino a fargli toccare il cielo, quanto di bandirlo senza se e senza ma dalla propria banda. Un sanguigno è Antonio. Uno che va molto a pelle e che difficilmente si sbaglia. Se lo fa, trova in tempo zero il modo di tornare indietro sui suoi passi. Può pure trovarsi in perenne smarrimento un suo seguace, eppure potrebbe spenderci anni pur di aiutarlo a ritrovare la retta via. Oppure, potrebbe trattarsi della reincarnazione di Diego Armando Maradona, ciò nonostante potrebbe spazzarlo via dai radar del football in men che non si dica. O è bianco o è nero, Antonio Conte da Lecce. Uno che non gliene frega niente chi sei e da dove vieni: se dai il cuore, combatti per il gruppo, segui alla lettera le regole, stai dentro al gruppo e mai sopra le righe, fa di te il tesoro più grande che esista nel suo pianeta. Altrimenti, un errore cruciale, può condannarti per l'eternità. Succede quindi che Diego Costa, uno dei migliori centravanti degli ultimi dieci anni, al primo anno di Antonio Conte sulla panchina dei Blues nel 2016, fa 22 gol in stagione (di più - 36 centri - ne aveva fatti solo tre anni prima a Madrid nella stagione del titolo spagnolo e della prima finale di Champions dell'Atleti di Simeone) e torna a vincere la Premier con il Chelsea. Nell'estate seguente, quale che sia stato in verità l'errore imperdonabile commesso dall'ispanico-brasiliano, l'attuale allenatore dell'Inter invia un sms che recita: "Non rientri più nei miei piani". Al quale non seguiranno chiamate né discorsi vis a vis. Fine della storia. Ed è vero che giocare e allenare sono mestieri ben diversi, ma pare che qualcosa Antonio Conte l'abbia dimostrata. In Italia, all'estero, in Nazionale. Diego Costa ormai ciò che doveva fare l'ha fatto, lasci adesso che sia il tempo a dire cosa ancora può fare il comandante che l'ha costretto all'esilio.