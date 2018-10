Conte e Gattuso: ore decisive per due esiti differenti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ore profonde, significative e decisive. Sia in un senso che nell’altro e soprattutto per due allenatori che al di là delle reciproche competenze hanno sempre fatto della loro bruciante passione sul rettangolo verde un punto di forza, qualsiasi ruolo abbiano ricoperto. E così per Antonio Conte non è ancora stata la volta buona per convogliare a giuste nozze con Florentino Perez ed il Real Madrid. Un rifiuto reiterato, dopo quello della scorsa estate, e che si giustifica con una valutazione attenta e specifica della situazione di uno spogliatoio che, probabilmente, il suo ciclo lo ha chiuso. Chi il suo braccio di ferro lo ha vinto, con tutte le difficoltà del caso, è stato invece Rino Gattuso. Il tecnico dei rossoneri ha gestito l’orlo del precipizio con la lucidità dei grandi, in precario equilibrio nelle ore della tempesta ma con lo sguardo sempre rivolto alla difficoltà, sfidandola e mettendola al tappeto con il supporto delle proprie idee e dell’empatia creata all’interno di un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. La sua. Con buona pace di chi lo aveva già dato per morto, ma probabilmente senza conoscere fino in fondo il suo sguardo.