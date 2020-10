Conte e i cambi col 'Gladbach: "Dalla panchina potevamo fare davvero poco"

Nelle prime uscite stagionali in campionato, l'Inter è stata da più paprti indicata come candidata principe alla vittoria dello Scudetto vista la qualità e soprattutto la profondità della sua rosa. Una rosa che però, contro il Borussia Moenchengladbach nell'esordio Champions, era fortemente rimaneggiata (out Hakimi, Ashley Young, Skriniar, Radu e Sensi) e quindi non ha potuto garantire i soliti ricambi di qualità, come confermato dallo stesso Conte a fine partita a Sky: "Sinceramente penso che col 'Gladbach dalla panchina potevamo veramente fare molto poco, anche perché c'è stato il primo cambio di Lautaro per Sanchez (per il cileno contrattura muscolare, ndr). Poi è entrato Bastoni che è rientrato dal Covid e ha fatto due allenamenti con noi, Brozovic veniva da un affaticamento muscolare, Sensi non c'era, Nainggolan si è allenato con noi ieri la prima volta...".

