Conte e i rumors su Lautaro: "Qui più che altrove si parla sempre di mercato in ottica futura"

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha risposto anche alla domanda relativa all'interessamento delle due big spagnole, Barcellona e Real Madrid, per l'attaccante argentino Lautaro Martinez: "E' giovane, ma ha abbastanza la testa sulle spalle per capire le voci di mercato che portano a pochissimo, in generale. Vedo che comunque spesso e volentieri si parla di mercato in ottica futura, acquisti e cessioni, prestando molto attenzione a questi aspetti rispetto a quanto non avviene altrove. I giocatori sono comunque concentrati sul campo. Il chiacchiericcio conta zero".

