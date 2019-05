Conte e il futuro, La Stampa: aspetta la Juve e prende tempo con l'Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Stampa fa il punto sul futuro di Antonio Conte. Che "alla Roma ha detto subito no, all'Inter ha lasciato le porte aperte senza però impegnarsi e nemmeno promettere". Questo perché, spiega il quotidiano torinese, voleva farsi trovare pronto in caso di separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus. In mezzo ai titoli e all'amore, però, c'è stata una rottura burrascosa, frecciate pubbliche e interne. Ricucire sarà durissimo, l'unico spiraglio, chiude La Stampa, è lasciato "dall'amore della gente bianconera per il vecchio capitano".