Conte e il no alla Roma: le reazioni della stampa romana dopo il rifiuto

Antonio Conte ha detto no alla Roma. Lo ha fatto chiudendo con "un giorno magari la allenerò", a La Gazzetta dello Sport, ma è chiaro che le reazioni non abbiano tardato ad arrivare. Massimo Ascolto è la rubrica di LaRoma24.it che raccoglie le voci delle firme e delle voci del giornalismo romano, quotidianamente. E questi sono alcuni dei pareri sul no di Conte alla Roma. "

Mario Mattioli a Radio Radio: "Io non capisco come si sia potuto pensare che Conte sarebbe potuto andare alla Roma. Le persone che hanno messo in giro questa voce, giornalisti compresi, hanno fatto del male ai veri tifosi della Roma che ci hanno creduto".

Roberto Renga a Radio Radio: "Se Conte era il piano A della Roma e Ranieri il piano B, da quello che risulta a me sono saltati entrambi perché anche a Ranieri sono arrivate altre offerte. Il piano C quindi chi è? Giampaolo?"

Alessandro Austini a Teleradiostereo: "Non è molto rispettoso quello che fa Conte, cosa doveva fare in più Pallotta? Mi dispiace per i tifosi a cui qualcuno ha raccontato che il tecnico aveva già chiesto la conferma di Manolas e Dzeko, e altre cose del genere...".

Francesco Balzani a Centro Suono Sport: "Sabato mattina Conte ha fatto sapere che non era interessato al tipo di progetto che gli prospettava Pallotta. Se Conte dovesse scegliere l’Inter al posto della Roma, il segnale sarebbe allarmante per il futuro giallorosso".

Antonio Felici a Centro Suono Sport: "Vincere a Roma è qualcosa che non ha eguali nel mondo, come fu anche per Capello. Però vincere, non venire a pettinare le bambole. E’ questo il punto: avere un progetto che almeno prova a vincere, non a vivacchiare".