Un'ipotesi forte, che la Roma ha smentito. Però la scossa del no di Antonio Conte ha ferito e lasciato l'amaro in bocca a Francesco Totti, spiega l'edizione online de Il Messaggero. Nella giornata di oggi è stata paventata addirittura la possibilità di dimissioni da dirigente per Totti, smentite appunto dal club. Però la delusione è fortissima, visto che è stato lo stesso ex Capitano ad allacciare i contatti con Conte per prendere l'eredità di Claudio Ranieri.