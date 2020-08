Conte e il suo rapporto con Zhang: "Ho letto cose che mi hanno dato molto fastidio"

Nel corso della conferenza stampa post-Siviglia, l'allenatore interista Antonio Conte si è soffermato anche sul rapporto tra lui e il presidente Zhang: “Voglio chiarire prima di tutto una situazione importante, che ho letto su tanti giornali e mi ha dato molto fastidio perché è passato il concetto che Steven e io non avessimo un rapporto o che il papà del presidente era stizzito. A me non è arrivato nulla di tutto questo, magari qualcuno ha avuto interesse a passare certe notizie per creare problematiche. Io devo solo ringraziare la famiglia Zhang per l’opportunità, perché ne è valsa la pena fare quest’esperienza a prescindere da ciò che accadrà".