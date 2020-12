Conte e l'eliminazione dalla Champions: "Dolorosa per me e per i calciatori, ci credevamo"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, si è inevitabilmente concentrato anche sull'eliminazione dalla Champions League nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara di campionato col Cagliari. Queste le sue parole: "L'uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il ko col Real Madrid ed è dispiaciuto uscire così. Ora rialziamo la testa, il morale non è alle stelle perché è giusto che ci sia dolore, ma sappiamo che bisogna affrontare subito la prossima gara nel miglior modo possibile".

Perché l'Inter non ha meritato di passare il turno? Da queste partite cosa prenderete di buono?

"In tutte le situazioni negative bisogna cercare di capire come lavorarci, in maniera intelligente. Alla fine nel girone le partite che abbiamo pagato di più sono state quelle contro il Real Madrid. Negli scontri diretti contro Borussia e Shakhtar abbiamo dimostrato che meritavamo molto di più. A San Siro contro il Madrid ci siamo complicati la vita, gli errori in certi momenti devono essere ridotti al minimo".