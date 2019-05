Conte e l'ennesimo messaggio alla Juve (con stoccata ad Allegri)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Misurato, elegante e mai fuori posto. Antonio Conte è allenatore che non ha certo bisogno di sponsorizzarsi tramite interviste. L'essere etichettato come uno dei migliori allenatori al mondo su piazza è titolo che s'è conquistato sul campo, non a parole. E in questo momento, dopo un anno sabbatico, non può sbagliare progetto. Vuole continuare a volare alto, vuole continuare a vincere. Campionati, certo, ma anche la Champions League. Trofeo che sarà prioritario nella sua prossima avventura in panchina.

E' il motivo per cui questa mattina, nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha chiuso le porte alla Roma, nonostante sia stato l'unico club italiano ad avergli presentato fin qui un'offerta concreta, un importante triennale. La Roma non ha squadra e portafoglio per arrivare in fondo nella competizione che più conta. E Conte, in questo momento, vuole decidere e incidere, vuole una squadra capace di garantirgli importanti investimenti e tanti top player, una delle squadre più forti al mondo.

E qui arrivano in soccorso le sue stesse parole, quelle di un Conte che etichetta l'attuale Juventus come uno dei 3-4 club meglio strutturati al mondo. Una Juventus molto diversa dalla sua, quella che diede il via a un ciclo tuttora in corso. Una squadra che può vincere la Champions, non come la sua: "Perché tu e Allegri alla Juve non avete vinto la Champions? Parliamo di cicli totalmente diversi - ha detto -. Io prendo una Juve non protagonista assoluta, anzi scomparsa dalla Champions. Avevamo giocatori buoni con poca esperienza, tranne Pirlo, in Champions. Di qui i risultati. Sono sempre partito da situazioni difficili e sono riuscito a conquistare la vetta.La Juve oggi è cresciuta. La struttura è al livello delle prime 3-4 del mondo".