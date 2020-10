Conte e l'esempio di Klopp per l'Inter. Al tedesco servirono 3 anni e mezzo per il primo titolo

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha indicato la strada e, perché no, il modello da seguire dalla sua squadra per tornare al top. Per tornare a vincere in Italia e all'estero. "Il Liverpool di Klopp è stato 4 anni senza vincere, oggi è una macchina da guerra", ha detto Conte provando ad immaginare quello che potrebbe essere il percorso della sua Inter. I 4 anni di cui parla Conte sono riferiti agli anni calcistici, alle stagioni. Il primo titolo di Jurgen Klopp col Liverpool infatti è arrivato nel 2018/2019 con la vittoria della Champions League contro il Tottenham (1 giugno 2019). Ovvero esattamente 3 anni, 7 mesi e 18 giorni dopo la sua prima partita coi Reds, datata 17 ottobre 2015.

In quest'ottica, dunque, il giochino è semplice se consideriamo da quanto tempo Antonio Conte è sulla panchina dell'Inter: prima partita in nerazzurro Inter-Lecce del 26 agosto 2019. Da quel giorno ad oggi sono passati 1 anno, 1 mese e 29 giorni. Andando sul pratico, quindi, Antonio Conte per "eguagliare" Klopp e vincere il suo primo trofeo con l'Inter avrebbe ancora a disposizione circa 2 anni e mezzo.