Conte e l'Europa, rapporto difficile: seconda eliminazione ai gironi

Quattro partecipazioni, zero soddisfazioni. Per Antonio Conte un rapporto complicato, specie con la Champions League: in Serie A e Premier una lunga serie di trionfi interni, ma quando la competizione si sposta sul campo internazionale, ecco le eliminazioni. Ai quarti nel 2012/13, all'esordio internazionale come tecnico, sulla panchina della Juventus, che rimane il suo miglior risultato nella più ambita competizione internazionale. Agli ottavi nel 17/18, alla guida del Chelsea, dopo aver superato il girone alle spalle della Roma di Francesco, per mano del Barcellona, come ieri del resto.

Eliminazione alla fase a gironi invece nel 2013/14 e alla sua prima stagione alla guida dell'Inter: un solo successo nel primo caso, due (contro Borussia Dortmund e Slavia Praga) quest'anno. Sette punti in classifica e due ko nei momenti decisivi della manifestazione, a Dortmund e ieri contro il Barcellona, quando la qualificazione era davvero ad un passo. Le attenuanti sono tante ma la differenza tra il cammino interno e quello internazionale era e continua ad essere troppo marcato, in un gruppo sì difficile ma che in diverse occasioni è sembrato alla portata del gruppo nerazzurro.