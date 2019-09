© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte e la competitività in Europa della sua Inter. Il tecnico nerazzurro ne ha parlato nel corso di una intervista al sito ufficiale dell'UEFA: "Sono una persona con i piedi ben piantati in terra. Partire bene è positivo, ma siamo consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare. Siamo una squadra in cui l'unico ad aver vinto trofei è probabilmente Godin, perciò tutti noi dovremo capire ciò che va fatto per centrare un traguardo importante e rendere felici i nostri tifosi".