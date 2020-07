Conte e la polemica calendario. Il precedente di 7 anni fa, sempre dopo una sfida con la Roma

Il pareggio dell'Olimpico non è andato giù all'Inter e Antonio Conte. Il tecnico dei nerazzurri, a caldo, si è lasciato andare a un durissimo sfogo che prende di mira il calendario, a suo avviso troppo condensato e definito folle . Un'accusa che, come abbiamo analizzato , sembra fondata fino a un certo punto e che non è una prima assoluta per l'ex CT della Nazionale. Nel 2013, quando era alla guida della Juventus, si lamentò prima e dopo una sconfitta per 1-0 subita proprio contro la Roma, puntando il dito contro i tanti impegni ravvicinati. Di seguito i video con le dichiarazioni dell'epoca.

"Repetita iuvant" 16 febbraio 2013, post Roma-Juve 1-0: #Conte si scaglia contro il #calendario. L'episodio sottolineato dall'allora tecnico bianconero - una versione ante litteram di Kolarov-Lautaro - è invece una dura entrata di Totti su Pirlo#Inter pic.twitter.com/ENjsGkRLix — Francesco Benvenuti (@francis_welcome) July 20, 2020