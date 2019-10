Conte e le polemiche arbitrali post Barça: "Zero alibi, vince il migliore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è tornato così sulle polemiche arbitrali post Barcellona alla vigilia del big match con la Juventus: "Timore di assistere a un nuovo arbitraggio indirizzato dopo Barcellona? Assolutamente no, non confondiamo. Sono stato il primo a dire che le decisioni prese dall'arbitro non dovevano essere un alibi per nessuno. Ho manifestato un malumore, ma state lontani anni luce se pensate che parlerò di questo usandolo come attenuante. Costruiremo qualcosa di più positivo per il quale quelle partite, in futuro, non si perdano più. Alla fine vince sempre il migliore", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.