Conte è pronto a tornare: Inter in pole su Juve e Roma

Antonio Conte e il futuro, il punto sullo fa Sportmediaset. Il tecnico è pronto per tornare in estate, disoccupato di lusso che adesso sceglierà dove andare. Le percentuali della tv: al 60% l'Inter, al 20% la Juventus, solo al 15% la Roma, al 5% confinate le altre possibilità. In nerazzurro si ricomporrebbe la coppia con Giuseppe Marotta; l'ex ct non vede la Champions come conditio sine qua non, per questo resta un'idea per tutti, anche per la Roma che resta in lotta per andare nell'Europa che conta.