© foto di www.imagephotoagency.it

Uefa.com riporta altre dichiarazioni di Antonio Conte al termine della sfida contro il Borussia Dortmund: "È successa la stessa cosa a Barcellona. Non mi va di commentare il secondo tempo, non voglio trovare scuse. Siamo dispiaciuti per questa sconfitta ma non posso chiedere molto di più ai miei giocatori perché stanno lavorando molto duramente. Abbiamo fatto alcuni errori nella pianificazione perché non possiamo giocare in due competizioni con una rosa così corta".

E ancora: "Dobbiamo migliorare perché abbiamo rischiato di sprecare le nostre buone prestazioni anche in passato. Ricordo quando eravamo in vantaggio 4-1 sul Sassuolo e abbiamo rischiato il 4-4. Dobbiamo capire perché abbiamo questo tipo di blackout".