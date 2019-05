Conte e the decision: il puzzle tra Inter e Juve

Fonte: Sportitalia

Quando una personalità di rilievo, nel mondo dello sport, prende una decisione importante sulla propria carriera, si tende ad enfatizzare la presa di posizione arrivando quasi a romanzarla. Non è ancora il caso di Antonio Conte, però è evidente che “The Decision” in salsa salentina sia tra le portate principali di questa primavera così calda, calcisticamente parlando, da sembrare un gustoso anticipo della prossima estate di mercato.

E così, in anticipo, abbiamo raccontato delle velleità dell’ex tecnico della Nazionale, vicine a quelle di un progetto che mira ad essere vincente o perfettamente aderenti a quelle di una scultura che vincente lo è già, anche grazie al suo lavoro. Anche per questo motivo, in buona sostanza, le opzioni italiane si limitano a due possibili grandi ritorni. Uno con Beppe Marotta, che oggi si trova chiamato a decidere delle sorti dell’Inter e che su Conte, Zhang permettendo, scommetterebbe ad occhi chiusi; e l’altro con quella Juventus che rappresenta sempre e comunque la prima scelta per chi ha scritto pagine indimenticabili della storia bianconera.

Il “No, grazie” rifilato alla Roma è probabilmente il frutto di questo tipo di elucubrazioni, con buona pace di contatti e promesse che hanno coinvolto diversi interpreti presenti e futuri dell’organigramma giallorosso, e di corteggiamenti che fanno sentire comunque i giallorossi a posto con la propria coscienza. Le hanno provate tutte.

I pensieri di Conte sono però rivolti altrove, ed attendono che le tessere dei due puzzle italiani vadano al loro posto. Con il pressing di Marotta sulla proprietà su un versante, e con quell’incontro in sospeso tra Agnelli e Allegri dall’altro che potrebbe stravolgere le carte su un tavolo che sembra molto ben apparecchiato. Per iniziare a servire le pietanze, è questione di tempo. Poco.