Conte e un'impresa alla Mourinho: lo Scudetto come il Triplete del 2010

Un'impresa da Triplete. Così Tuttosport definisce il percorso che attende l'Inter da qui alla fine della stagione: Antonio Conte dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori, come fece José Mourinho, per cercare di mantenere alto il livello e centrare uno Scudetto (senza considerare Coppa Italia ed Europa League) che avrebbe un significato enorme per tutto l'ambiente nerazzurro, a secco di vittorie dal 2011. Il calendario, certo, non aiuta, ma anche in questo caso il paragone con il 2010 è calzante: quell'Inter, a maggio, trovò le forze necessarie per arrivare ai tre storici trionfi.