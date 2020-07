Conte e una stagione (fin qui) da 6 in pagella. Per l'Inter 'solito' crollo nel girone di ritorno

C'è ancora una Europa League tutta da giocare. E quella competizione, che andrà in scena ad agosto, potrà parzialmente cambiare i giudizi sulla prima stagione di Antonio Conte alla guida dell'Inter. Ma per ora, con tre obiettivi su quattro già passati in archivio, è possibile tracciare un primo bilancio sul primo anno del Conte nerazzurro e non è un bilancio da squadra stravolta in positivo grazie all'arrivo del nuovo allenatore. Come invece accadde alla Juventus o al Chelsea.

Qualche bilancio è possibile buttarlo giù, e in fondo lo stesso Conte l'ha fatto nella serata di ieri. Con una profonda autocritica arrivata dopo un lungo confronto con la dirigenza: "Siamo tutti sotto esame, dobbiamo dimostrare se possiamo partecipare ad un progetto vincente iniziando dall'allenatore fino all'ultima persona che lavora all'Inter".

Troppo lontana dalla Juventus capolista (-11), troppo distante da Roma e Napoli quinte in classifica (+16), adesso all'Inter questo finale di stagione servirà come lunga preparazione in vista della seconda competizione continentale e per capire chi potrà far parte di questo progetto il prossimo anno. Perché in Champions, in un girone molto duro, l'Inter ha chiuso con sette punti e al terzo posto. E in Coppa Italia, entrata agli ottavi, la squadra di Conte è stata eliminata in semifinali dal Napoli, che poi ha vinto il torneo.

A preoccupare è soprattutto la mancata inversione di tendenza dell'Inter nel girone di ritorno, problema costante nell'Inter post triplete non corretto da Mancini, né da Pioli o da Spalletti. Con Conte la situazione non è cambiata: nella classifica del girone di ritorno la squadra nerazzurra è ottava in classifica e ha perso nove punti sulla Juventus capolista.