Conte elogia la squadra: "E' ad un livello tale che non servono più giorni per preparare le gare"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a InterTV dopo il successo agli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe: "Mi auguravo di trovare i ragazzi così sul pezzo, pronti a rispondere a tutto perché in diverse fasi la gara si è sporcata. Conoscevamo il Getafe, una buona squadra che oltre a lottare e pressare ha delle buone qualità. Siamo stati bravi a sporcarci e al tempo stesso abbiamo giocato creando occasioni. Potevamo fare anche qualche gol in più, saremmo stati più tranquilli. Onore al Getafe che ha meritato di stare qui, ma onore anche ai miei ragazzi. Se non arrivavi col piglio giusto oggi avevi soltanto da perdere e fare una brutta figura, invece abbiamo retto l'urto e va dato loro merito".

E' piaciuta più l'umiltà o la qualità della squadra?

"Io penso sia un mix di tutto questo. Dal punto di vista tattico siamo stati bravi in entrambe le fasi nel momento in cui cercavano di spezzarci in due. L'abbiamo preparata in poco tempo, ma coi ragazzi siamo arrivati ad un punto tale che non servono più giorni per preparare la partita".

Ora i quarti di finale...

"Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e nervose, veniamo da una carrellata in campionato abbastanza importante. Al tempo stesso, c'è entusiasmo che abbiamo creato con gli ultimi risultati. C'è voglia, determinazione e consapevolezza. Cercheremo di fare del nostro meglio senza recriminazioni. Per ora ci ha portato ai quarti, poi non so dove ci porterà ancora. Ma daremo tutto per dare le soddisfazioni ai nostri tifosi. Non dovessimo riuscirci, dovremmo uscire stremati".