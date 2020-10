Conte elogia la sua Inter: "Con questo gioco lo Shakhtar ne ha segnati 3 al Real Madrid..."

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di InterTV, dopo il pareggio per 0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk: "Ho visto la partita dello Shakhtar contro il Real Madrid: hanno giocato con la stessa formazione e giocato la medesima partita, sono stati molto accorti dietro. Con gli spagnoli, con questo modo di giocare, hanno segnato tre reti potendone fare anche altre. Il pericolo oggi c’era, loro sono forti in contropiede. Ci aspettavamo questa partita, il risultato resta un peccato in virtù di quanto creato. Siamo stati bravi a non concedere ripartenze, Samir è stato tranquillo oggi. Nonostante il loro valore in contropiede oggi è la seconda partita senza subire gol. La strada rimane quella giusta, abbiamo portato lo Shakhtar a giocare come volevamo. In generale non posso che complimentarmi coi ragazzi. Abbiamo cominciato questo ciclo di partite con sei positivi al virus e due infortunati, Sanchez e Sensi. Gli stessi giocatori stanno disputando tante partite, garantire tale intensità in tanti incontri ravvicinati non è facile, quindi tanto di cappello ai ragazzi. Ora dobbiamo concentrarci per il match di sabato col Parma. Ci faremo trovare pronti raccogliendo fin da domani le energie: Radu e Gagliardini tornano dall’isolamento, sono dei valori aggiunti. Per adesso testa al campionato, poi alla doppia sfida col Real. Occorre pensare una partita alla volta".