Conte: "Eriksen sa che sono intellettualmente onesto e provo a mettere tutti sullo stesso piano"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari, mister Antonio Conte si è soffermato anche sullo scarso utilizzo del tanto chiacchierato Christian Eriksen: "Voi lo vedete quando è in campo, sicuramente il mio compito è migliorare tutti e con lui lo sto facendo. Sa che sono intellettualmente onesto e che cerco di mettere tutti sullo stesso piano. A volte posso riuscirci in modo evidente, altre volte meno. Magari per Christian ci vorrà un po' più di tempo per mostrare tutta la sua crescita con questa squadra", le dichiarazioni del tecnico dell'Inter.