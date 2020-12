Conte esalta Barella: "Prospetto di top player, voglio aiutarlo a lasciare il segno in carriera"

Intervistato da DAZN dopo la vittoria di Cagliari, mister Antonio Conte ha esaltato così il suo giovane centrocampista Nicolò Barella, tra i marcatori alla Sardegna Arena: "Nicolò è un calciatore molto giovane che sicuramente ha qualità importanti, ha bisogno a volte di autodisciplinarsi perché ha tanta energia e per strafare commette piccole ingenuità. Parliamo di un calciatore che era a Cagliari due anni fa e che ora sta crescendo in maniera importante. Questi sono prospetti di top player e quello che dobbiamo fare è lavorarci e far loro alzare il livello. Vanno fatti diventare giocatori che a fine carriera hanno lasciato il segno. E il segno lo lasci se vinci, non se partecipi", le dichiarazioni del tecnico dell'Inter sul grande ex della sfida.